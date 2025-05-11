Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, duyguların yoğunlaştığı ve markaların iletişim kampanyalarını sıklaştırdığı bir döneme işaret ediyor. Son yıllarda bazı markalar, bu özel güne dair mesajları almak istemeyen müşterilerine e-posta listelerinden çıkma seçeneği sunarak “düşünceli” bir yaklaşım sergilemeye başladı. Türkiye'de henüz yaygın olmasa da, bu uygulamanın küresel örnekleri çoğalıyor.

Köşesinde kaleme aldığı dikkat çekici yazısında Ümit Alan, Anneler Günü öncesinde bazı markaların, bu konudaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak müşterilerine iletişim listelerinden çıkma seçeneği sunmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ancak Alan, markaların bu empati odaklı yaklaşımına karşın, bireylerin aynı hassasiyeti göstermeyerek sosyal medyayı adeta bir "Anneler Günü gösteri alanına" çevirmesini eleştiriyor.

Markalar Travmamız İçin Üzgün Ama Bireyler Performans Peşinde"

Alan yazısında, The Atlantic'te yayımlanan "Markalar travmanız için çok üzgün" başlıklı makaleye atıfta bulunarak, markaların bu hassasiyetinin altında yatan nedenin, travma yaşamış müşterileri kaybetme korkusu olduğunu belirtiyor. E-posta listelerinin hala önemli bir pazarlama aracı olduğunu vurgulayan Alan, markaların bu "inceliğinin" pragmatik bir hamle olabileceğini ima ediyor.

İletişimci ve yazar Ümit Alan, Aposto'da yayımlanan yazısında bu soruyu “Ana Karakter Sendromu” ile yanıtlıyor. Alan’a göre, bireylerin özel günlerdeki paylaşım ihtiyacı sadece sevgiyi göstermekle sınırlı değil; aynı zamanda kendi hikâyelerinin merkezinde yer alma arzusu da taşıyor.

“Sosyal medya ile birlikte bu abartılı iletişim furyasına markalardan öte bireyler de katıldı,” diyen Alan, gösteriyle empati arasındaki çizginin zaman zaman silindiğine dikkat çekiyor.

Dijital çağda iletişimin hem bireysel hem kurumsal olarak daha görünür hale geldiğini belirten uzmanlar, özel günlerin artık yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda duygu yönetimi süreci haline geldiğini vurguluyor. Anneler Günü gibi yüksek duygusal potansiyeli olan dönemlerde, kişisel hassasiyetlere dikkat çekilmesi ise birçok kişi tarafından olumlu karşılanıyor.