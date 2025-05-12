Bu özel buluşmanın lansman programı, 15 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilecek.

JCI Ankara, Ankara Kent Konseyi ve Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilen ECM etkinliği, Avrupa başkentlerinden gelen genç liderler ve girişimcileri, sivil toplum ve gençlik paydaşlarıyla bir araya getirecek. Etkinlik, #RisingoftheLeaders teması altında, gençlerin geleceğe yönelik vizyonlarını paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Bu buluşma, sadece Avrupa'nın dört bir yanındaki genç liderlerin deneyim ve fikirlerini paylaşmalarını değil, aynı zamanda işbirlikleri oluşturmalarını sağlayacak. ECM 2025, Avrupa'nın dinamik ve vizyoner genç liderlerini Ankara'da ağırlayarak, kıtadaki toplumsal gelişmelere katkı sunmayı amaçlıyor.

Avrupa'nın dört bir yanından genç liderler, European Capitals Meeting (ECM) 2025 etkinliği kapsamında Ankara’da bir araya geliyor. 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılış programı, 15 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenecek.

Genç Liderler Ankara’da Buluşuyor

JCI Ankara, Ankara Kent Konseyi ve Başkent Gençlik Meclisi işbirliğinde hayata geçirilen ECM 2025, Avrupa başkentlerinden gelen genç liderleri ve girişimcileri buluşturacak. Bu yılki etkinlik, #RisingoftheLeaders temasıyla, katılımcılara gençlik, liderlik ve girişimcilik alanlarında yeni fikirler ve işbirlikleri geliştirme fırsatı sunacak.

Etkinliğin açılışında, sivil toplum kuruluşları, gençlik meclisleri ve diğer paydaşlar bir araya gelerek Avrupa’nın genç liderlerinin geleceğe dair vizyonlarını tartışacak. ECM 2025’in, Avrupa'daki toplumsal gelişim ve gençlerin rolü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Katılımcıların, Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen liderlerle deneyimlerini paylaşacakları bu etkinlik, sadece bilgi alışverişi değil, aynı zamanda güçlü işbirliklerinin temellerini atma fırsatı sunacak.