Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da üçlü bir dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.

Toplantının, bölgesel gelişmelerin ele alınması ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecektir" denildi.