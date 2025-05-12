Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2024/301 Esas 2024/944 Karar sayılı dosyasında Sanık ADNAN YIRTICI hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Adli Para Cezası kararı verilmiş olup, sanık ADNAN YIRTICI (Ali ve Emine oğlu, 1965 KIRIKHAN doğumlu) açık adresinden ve MERNİS adresinden ulaşılamamış olması, yurt içi veya yurt dışında başkaca bir adresinin tespit edilememesi, adres araştırmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle, ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

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