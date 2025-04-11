Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlarda toplam satışlardaki keskin düşüş, AB’de yeni tescil edilen otomobil sayısını aşağı çekti. Bununla birlikte, elektrikli araçlar, Çin yapımı otomobillerin yükselişiyle birlikte, bloktaki pazar paylarını belirgin bir şekilde arttırıyor.

Almanya, İtalya ve Fransa’da yeni otomobillere yönelik talep yılın ilk iki ayında gerileyerek kıtadaki satışlara darbe vurdu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’ne (ACEA) göre yeni otomobil kayıtları şubat ayında yüzde 3,4, yılın ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında düştü.

Şubat ayında yılbaşından bu yana satışlar İtalya’da yüzde 6, Almanya’da yüzde 4,6 ve Fransa’da yüzde 3,3 oranında düştü. Ancak İspanya’da yüzde 8,4’lük bir artış görüldü. Şubat ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 15,4’ünü bataryalı elektrikli araçlar (BEV) oluştururken, yılın ilk iki ayında bu oran yüzde 15,2’ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11,5’lik orana göre bir sıçramaya işaret ediyor.

Elektrikli araçlar pastadan daha büyük bir dilim alıyor

Elektrikli otomobiller geçen yıla kıyasla güçlü artışlar kaydetti. 2025’in ilk iki ayında yeni akülü elektrikli araç satışları yüzde 28,4 oranında artarak toplam AB pazarının 1/7’sinden fazlasını ele geçirdi. Tüm akülü elektrikli araç kayıtlarının yüzde 64’ünü oluşturan AB’deki en büyük dört elektrikli araç pazarından üçü çift haneli artışlar kaydetti: Almanya’da yüzde 41, Belçika’da yüzde 38 ve Hollanda’da yüzde 25 oranında artış kaydedildi. Ancak Fransa’da yüzde 1,3’lük hafif bir düşüş buna tezat oluşturdu.

Bu arada, hibrid-elektrikli araçlar şubat ayında AB pazarının yüzde 35,6’sına sahip oldu ve blok müşterileri arasında favori olmaya devam etti. Bu kategoride 2025’in ilk iki ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 daha fazla araç satıldı. Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da satışlarda önemli bir artış görüldü. Aynı zamanda, benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı 2024 yılının aynı dönemindeki yüzde 48,4 seviyesinden şubat ayında yüzde 38’e geriledi.



Yılın ilk iki ayında benzinli araç kayıtları yüzde 20,5 oranında düşerken, tüm büyük pazarlarda düşüşler görüldü. ACEA’ya göre, Fransa yüzde 27,5’lik düşüşle en sert düşüşü yaşarken, onu Almanya (-yüzde 24,9), İtalya (-yüzde 19) ve İspanya (-yüzde 13) takip etti. Tesla satışları Avrupa’da düşüyor, Çinli otomobil üreticileri paraya para demiyor Volkswagen, Renault ve BMW ilk iki ayda Avrupa’daki satışlarını hafifçe arttırırken, Stellantis ve Volvo çift haneli düşüş yaşadı.

Bu arada, bir zamanlar elektrikli araçlarda dünyanın en büyük ismi olan Tesla’nın satışları AB’de yüzde 49 gibi önemli bir oranda düştü. Tesla, 2024’ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yılın ilk iki ayında 19.046 yeni otomobil sattı.

Güney Afrika doğumlu milyarder Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde üst düzey bir görev üstlenmesi nedeniyle markanın hissedarları, işletmenin CEO’nun siyasi isteklerinin kurbanı olmasından giderek daha fazla endişe duyuyor. Avrupa’da Tesla’nın satışları kesinlikle düşüşte ve aynı dönemde AB’de satışlarını yüzde 39,2 oranında önemli ölçüde arttırarak 30.176 otomobil satan Çinli otomobil devi SAIC Motor tarafından geride bırakıldı.



Bu arada her iki şirketin de hızla büyüyen bir rakibi var: Çinli elektrikli araç üreticisi BYD. Şirket 2024 yılı gelirini 107 milyar doların (99 milyar euro) üzerinde bildirerek Tesla’nın aynı dönemdeki yaklaşık 97,7 milyar dolarlık gelirini geride bıraktı.

BYD, bataryalı elektrikli ve hibrid araç satışlarının dünya genelinde yüzde 40 arttığını açıkladı. Şirket, Tesla’nın Model 3’üne benzeyen ancak fiyatının yarısından biraz daha fazla olan orta boy bir model olan Qin L EV sedanını piyasaya sürdü.

BYD ayrıca neredeyse pompalardaki dolum kadar hızlı olan süper hızlı bir EV şarj sistemini de piyasaya sürüyor. Otomobil üreticisi, AB’nin Çinli otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut yüzde 10’luk sabit orana ek olarak yüzde 17’lik ek bir oranla karşı karşıya olduğu için henüz Avrupa otomobil satışlarından hatırı sayılır bir pay alabilmiş değil. Ancak BYD’nin Avrupa’da güçlü hedefleri var: Otomobil üreticisinin biri Macaristan’da diğeri Türkiye’de olmak üzere iki fabrikası bulunuyor ve kıtada üçüncü bir yer arayışında olduğu bildiriliyor.

Bu arada Çinli otomobil üreticileri, ABD yönetiminin otomobil ithalatı da dahil olmak üzere yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları nedeniyle uluslararası ticaret konusunda belirsizlikle karşı karşıya.

(Yukarıdaki yazı Euronews sitesinden alınmıştır.)