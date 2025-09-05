Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda oynanan son müsabakaların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti.
D Grubu'nda Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda ise elendi.
EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
7 Eylül Pazar:
12.00 Polonya-Bosna Hersek
15.15 Fransa-Gürcistan
18.30 İtalya-Slovenya
21.45 Yunanistan-İsrail
Sonuçlar
Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
C Grubu
Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76
İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54
İspanya-Yunanistan: 86-90
D Grubu
Fransa-İzlanda: 114-74
İsrail-Slovenya: 96-106
Polonya-Belçika: 69-70
Puan durumu
Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
C Grubu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.Yunanistan
|5
|4
|1
|432
|354
|78
|9
|2.İtalya
|5
|4
|1
|396
|333
|63
|9
|3.Bosna Hersek
|5
|3
|2
|401
|401
|-
|8
|4.Gürcistan
|5
|2
|3
|367
|386
|-19
|7
|5.İspanya
|5
|2
|3
|397
|354
|43
|7
|6.Kıbrıs Rum Kesimi
|5
|-
|5
|295
|460
|-165
|5
D Grubu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.Fransa
|5
|4
|1
|461
|391
|70
|9
|2.Polonya
|5
|3
|2
|400
|387
|13
|8
|3.Slovenya
|5
|3
|2
|469
|452
|17
|8
|4.İsrail
|5
|3
|2
|417
|401
|16
|8
|5.Belçika
|5
|2
|3
|363
|403
|-40
|7
|6.İzlanda
|5
|-
|5
|363
|439
|-76
|5