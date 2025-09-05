Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda oynanan son müsabakaların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti.

D Grubu'nda Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda ise elendi.

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

7 Eylül Pazar:

12.00 Polonya-Bosna Hersek

15.15 Fransa-Gürcistan

18.30 İtalya-Slovenya

21.45 Yunanistan-İsrail

Sonuçlar

Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:

C Grubu

Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76

İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54

İspanya-Yunanistan: 86-90

D Grubu

Fransa-İzlanda: 114-74

İsrail-Slovenya: 96-106

Polonya-Belçika: 69-70

Puan durumu

Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

C Grubu

Takım O G M A Y Av. Puan 1.Yunanistan 5 4 1 432 354 78 9 2.İtalya 5 4 1 396 333 63 9 3.Bosna Hersek 5 3 2 401 401 - 8 4.Gürcistan 5 2 3 367 386 -19 7 5.İspanya 5 2 3 397 354 43 7 6.Kıbrıs Rum Kesimi 5 - 5 295 460 -165 5

D Grubu

Takım O G M A Y Av. Puan 1.Fransa 5 4 1 461 391 70 9 2.Polonya 5 3 2 400 387 13 8 3.Slovenya 5 3 2 469 452 17 8 4.İsrail 5 3 2 417 401 16 8 5.Belçika 5 2 3 363 403 -40 7 6.İzlanda 5 - 5 363 439 -76 5