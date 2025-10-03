MSB koordinasyonunda, 6-8 Ekim'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'Ateş Serbest-2025' faaliyeti gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücümüz tarihten gelir. Ateş Serbest-2025 faaliyeti için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetin amacı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılmasını sağlamaktır" denildi.

Bakanlık, faaliyete ilişkin hazırlanan tanıtım filmini de paylaştı. (DHA)