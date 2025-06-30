Kaza, geç saatlerde Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 928’inci Sokakta yaşandı. İddiaya göre, Burak D. (33) kontrolündeki 55 ES 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi neticesinde karşı şeride geçip, Mustafa K. (38) idaresindeki 55 BHR 44 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler Burak D. ve Mustafa K. ile eşi Dilek K. (34), çocukları A.K. (4) ve Ç.K. (4) yaralandı. Mustafa K. ile ailesi kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti tedaviye alındı. Burak D. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı. (DHA)