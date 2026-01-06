Araç muayene ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Güncellenen tarifeye göre otomobil ve ağır vasıta sahiplerinin ödeyeceği yeni ücretler de netleşti.

Yeni zamlı ücretler şöyle:

Otomobil muayene ücreti: 3.288 TL

3.288 TL Otobüs / Kamyon muayene ücreti: 4.446 TL

Zamlı tarife, Türkiye genelinde araç muayene işlemlerini yürüten TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanmaya başlandı. Artış, sürücüler arasında tepkiye neden olurken, özellikle ticari araç sahipleri maliyetlerin daha da arttığını belirtiyor.