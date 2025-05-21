Sezonun bitmesine iki maç kala açıklama yapan Ankersen, Göztepe'nin bu yıl genel olarak olumlu bir sezon geçirdiğini belirtti. "Süper Lig’de kalıcı olmayı başardık, bu yeni yükselmiş bir takım için büyük bir başarı" diyerek, takımının gösterdiği direnç için taraftarlara teşekkür etti. İç saha maçlarında taraftar desteğinin çok güçlü olduğunu ifade eden Ankersen, "İzmir’deki atmosfer inanılmazdı. Neredeyse her maçta stadı doldurdunuz. Bu destek için minnettarız" dedi.

"Avrupa Yararında Bir Adım Eksikti"

Süper Lig'de sonuna kadar Avrupa yarışı içinde kalan Göztepe, sezonu Avrupa'ya katılma şansı olmadan tamamladı. Ankersen, takımın son adımı atacak kaliteyi gösteremediğini kabul ederken, Türkiye Kupası’nda 50 yıl sonra yarı finale yükselmenin büyük bir başarı olduğunu söyledi. "Her ne kadar finale kalma noktasında eksiklerimiz olsa da, bu deneyimden ders çıkararak daha güçlü bir şekilde yeni sezon için hazırlık yapacağız" dedi.

"Deplasman Performansımızı İyileştirmeliyiz"

Göztepe'nin deplasman karnesinin kötü olduğuna değinen Ankersen, "Şu ana kadar deplasmanlardan sadece bir galibiyet almak yeterli değil. Bu durumu kesinlikle geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca sezonun son bölümünde yaşanan sakatlık sorunlarına da dikkat çeken Başkan, bu konuda detaylı bir inceleme yapacaklarını ve oyuncuların daha fazla maça hazır olabilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

"En Büyük Hedefim Avrupa"

Kulübün geleceği için büyük hedefler belirleyen Ankersen, Göztepe’yi yeniden Avrupa’ya taşımak için çalışacaklarını belirtti. "Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim kulübü Avrupa'ya taşımak. Gelecek sezon bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü bir fırsatımız olduğuna inanıyorum" diyen Başkan, takımın kadrosunu güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

"Yaşlı Yıldızlar Değil, Geleceğin Yıldızları"

Göztepe’nin futbol anlayışına uygun oyuncuları transfer etmek istediklerinin altını çizen Ankersen, "Biz, yaşı geçmiş yıldız oyuncular yerine, gelecek vaadeden, hırslı ve başarıya aç oyuncuları transfer etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Taraftarlara, kulübün geleceği için doğru yetenekleri aradıklarını ve sadece büyük yeteneklere değil, Göztepe kültürüne uygun oyunculara odaklandıklarını vurguladı.

"Transferi Sezon Öncesi Tamamlamak İstiyoruz"

Ankersen, sezon öncesi kampına kadar transferi büyük oranda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Takımın golcüsü Romulo ile ilgili de bir açıklama yapan Başkan, "Göztepe’nin şartları sağlanmadığı sürece hiçbir oyuncu kulübümüzden ayrılmayacak" dedi. Bu açıklama, taraftarlar tarafından oyuncu satışının önüne geçileceği şeklinde yorumlandı.

"Akademi Projemiz İçin Heyecanlıyız"

Ankersen, kulübün geleceği için en büyük tutkularından birinin akademi olduğunu ifade etti. "Göztepe’ye geldiğimiz günden beri akademi kurmak istiyorduk. Şu anda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedeceğiz. Gelecek ay, kulübümüz Göztepe'nin geleceğini inşa edecek özel yeteneklerin yetiştirileceği bir akademi projesi başlatacak" dedi. Akademinin, hem Türkiye’den hem de yurtdışından oyuncuları transfer ederek, A Takım mantığıyla işleyecek bir genç takım kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Göztepe'nin Geleceği İçin Güçlü Adımlar

Göztepe'nin geleceği için büyük hedefler belirleyen Rasmus Ankersen, kulüp kültürüne uygun bir kadro yapısı kurma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Hem futbolculara hem de taraftarlara teşekkür eden Başkan, "Göztepe camiasının mücadele ruhunu yansıtan oyuncularla güçlü bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bu sezon elde ettiğimiz başarıyı temel alarak, gelecek sezon harika bir performans göstereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Göztepe'nin başkanı, önümüzdeki sezon için büyük hedefler belirlerken, kulübün hem iç saha hem de dış saha performansını daha iyi hale getirmek için gerekli adımları atacaklarının altını çizdi.