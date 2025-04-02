Bugün (2 Nisan), Türkiye genelinde vatandaşlar ekonomik zorluklara dikkat çekmek amacıyla boykot eylemi düzenledi. Ankara'nın simgelerinden biri olan Kuğulu Park'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) öncülüğünde bir araya gelen grup, "Tüketimi Durduruyoruz" eylemi çerçevesinde alışveriş yapmama ve ekonomik krizle ilgili farkındalık yaratma amacı güttü.

Eyleme katılanlar, kendi evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle parkta “Boykot Kafe” adı altında hem sohbet etti hem de ekonomik koşullara karşı tepkilerini dile getirdi. Boykotun amacı, o gün boyunca hiçbir ürün alıp satmamak olarak belirlendi. Katılımcılar, tepkilerini barışçıl bir şekilde ortaya koyarken, parkta çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

İRFAN DEĞİRMENCİ DE KUĞULU PARK’ta!

Öte yandan eyleme Gazeteci İrfan Değirmenci’de katılarak boykota desteğini gösterdi. Vatandaşlar ile sohbet eden değirmenci, protestolar ile bugün alışveriş yapılmayacağını ve bu olayların Türkiyenin gündeminde etki yaratacağını belirtti.