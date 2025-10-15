Olağanüstü kongre ilan edilir edilmez adaylığını sosyal medya üzerinden duyurduğunu hatırlatan Barkçin, süreci şu sözlerle anlattı:

“Ankaragücü’ne gönül vermiş arkadaşlarımı aradım ve adaylığımın çok yerinde olduğunu gördüm. Sosyal medya üzerinden aldığım destek, bu kararı resmi başvuruya dönüştürmemde büyük rol oynadı. Camiamızın dayanışması ne denli güçlü bir kulüp olduğumuzu gösterdi. Ankaragücü’nün yeniden yapılanması artık bir sorumluluk ve zorunluluktur.”

“Parayla İlgili Hiçbir Sorun Kalmayacak”

Kulübün mali yapısı hakkında net konuşan Nazım Barkçin, mevcut yönetimin parasal sorunları çözemediğini ancak kendisinin bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade etti:

“Kulübün borcu 500 milyon TL ise, biz 5 milyarı nasıl buluruz diye düşünürüz. Çünkü bu sadece parasal değil; sistem, yönetim ve taraftar desteğiyle çözülmesi gereken bütüncül bir mesele. Çok büyük firmalara danışmanlık yaptım. Hem kamu hem özel sektörde bu işleri başardım. Ankaragücü için de aynısını yapacağım. Sponsorlarla yapacağımız güçlü anlaşmalarla bu borç sorununu çözeceğiz.”

“Mevcut Yönetim Zafiyet Gösterdi”

Barkçin, mevcut yönetimin bazı iyi işler yaptığını kabul etmekle birlikte, mali sorunların çözülememiş olmasını “yönetim zafiyeti” olarak değerlendirdi:

“Aylardır yönetimdeler ama parayla ilgili sorunları çözememişler. Bu eleştiriyi yapmak zorundayız. 24’ünde göreve gelirsek, bu sorunların konuşulmadığı bir dönem başlayacak. Ankaragücü’nü layık olduğu yere taşıyacağız.”