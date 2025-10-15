Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu’nun bereketini ellerinde büyüten, toprağı emeğiyle yoğuran kadın çiftçilerimiz; yerli üretimin kalbi, geleceğimizin dayanağıdır.

Doğayı koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm emekçi kadınlarımızın #DünyaKadınÇiftçilerGünü’nü yürekten tebrik ediyorum. 🌾”

Kadın Çiftçilere Vurgu

Emine Erdoğan, tarım sektöründe kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, kırsalda kalkınmanın ve gıda güvenliğinin sağlanmasında kadın çiftçilerin kritik rol üstlendiğini belirtti. Kadınların üretim sürecindeki katkılarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik sürdürülebilirlik açısından da değerli olduğunu ifade etti.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü Nedir?

Her yıl 15 Ekim’de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü, tarımsal üretimde kadınların oynadığı rolü hatırlatmak ve onların emeğini görünür kılmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.