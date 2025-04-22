Trendyol 1. Lig'de ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda Ahlatcı Çorum FK’yi konuk edecek. Kulüp, bu kritik karşılaşma için taraftarlara büyük bir jest yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, maçın bilet fiyatlarını tüm kategorilerde 19 lira 10 kuruş olarak belirlerken, kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Ücretsiz biletler, Doğu Tribünü üzerinden Passolig kartlara yüklenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Zorlu mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Bu kritik karşılaşmada Eryaman Stadı'nı doldurmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ligde 39 puanla 18. sırada yer alan Ankaragücü için bu maç, ligde kalma umutları açısından büyük önem taşıyor.