Ankara'da “Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması” programı gerçekleştirildi. PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe şehit ve gazi aileleri yoğun katılım sağladı.

Program kapsamında çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı ve mini golf gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken, şehitler Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla anıldı.

"Şehadet Şereflerin En Yücesidir"

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, şehitlik ve gaziliğin millet için taşıdığı anlamı vurguladı. Madak, “Şehadet, şereflerin en yücesidir. Bir toprağı vatan yapan; şehit ve gazilerimizin kanı, milletimizin alın teridir. Ezanımıza ve bayrağımıza duyduğumuz sevda, şehadete çıkan bir yoldur” dedi.

Madak, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, “15 Temmuz gecesi, milletimiz tereddütsüz bir şekilde şehadete yürümüş ve bu uğurda destan yazmıştır. Bu ruh, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan bugüne kadar sürmüştür ve sonsuza dek sürecektir” ifadelerini kullandı.

"Sizler Milletimizin Onur Nişanesisiniz"

Bakan Yardımcısı Madak, şehit ve gazi ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bu milletin, bu ülkenin onur nişanesisiniz. Sadece birer aile ferdi değil, aynı zamanda bu milletin hafızasında ve yüreğinde yaşayan emanetlersiniz” dedi.

Etkinlik, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.