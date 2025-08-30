MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, Bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda yer alan klipte; yerli silah sistemleri ve askeri araçlar ile Mehmetçiğin tatbikatlarına ilişkin görüntüler yer aldı.