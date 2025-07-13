İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, bu kez yabancı turistlere yönelik rehberlik hizmeti eksikliğiyle gündeme geldi. Dünyaca tanınan yayıncı Speed, kuleyi ziyaret ettiği sırada İngilizce bilen bir görevli bulamadığını sosyal medyada paylaştı.

Ziyareti sırasında kulenin tarihiyle ilgili bilgi almak isteyen Speed, görevli personelin yabancı dil bilmemesi nedeniyle bilgilendirilemediğini öne sürdü. Bu durum, özellikle turistik bir destinasyon olan Galata Kulesi’nde yabancı ziyaretçilere yönelik hizmet kalitesinin sorgulanmasına neden oldu.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından bazı kullanıcılar, tarihi ve turistik mekanlarda çok dilli rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Galata Kulesi’nde çekilen bir videoyla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış algılar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, videoya dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan yorumların yanıltıcı olduğu vurgulandı.

"Görüntülerdeki Kişiler Güvenlik Görevlisidir"

DMM’nin açıklamasında, videoda yer alan kişilerin tarihi bilgi verme yükümlülüğü olmayan güvenlik personeli olduğu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin asıl görevinin ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Galata Kulesi'nde çekilen görüntülere ilişkin kamuoyuna yansıyan yorum ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Görüntülerdeki kişiler güvenlik görevlisidir ve tarihi bilgi aktarmakla görevli değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar yanıltıcıdır. Bu tür içerikler, kültürel ve turistik değerlerimizi hedef almaktadır. Kamuoyunu doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz.”

"Ziyaretçiler İçin Çok Dilli Rehberlik Hizmeti Sunuluyor"

Ayrıca Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği hatırlatılarak, kule hakkında bilgilere farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca ulaşılabildiği vurgulandı.