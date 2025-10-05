Kaza, Ankara-Samsun kara yolunda Mamak Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprüden alt yola düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sabit Mert Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.