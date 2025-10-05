Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadeleye ve takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların kardeşinin vefatı üzerine açtığı pankart için Galatasaray camiasına teşekkür ederek sözlerine başlayan Yalçın, şunları söyledi:

“Oyunun başlangıcında oyun planımız net olarak tuttu. Kendi oyun planımızı ortaya koyduk ve öyle başladık. İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılıydık. Hemen başlangıcında golü de bulduk. Aslında her şey istediğimiz gibi devam ediyordu. Devamında kırmızı kart pozisyonu var, rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için iyi olacağını düşünüyorduk bu dakikalarda. Soyunma odasında ciddi konuşmalar yaptık. Neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Bazen futbolda eldeki hesap çarşıya uymaz derler. Çok basit hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken, oyuncularımızın psikolojisini bozdu. Sonrasında yine oyunun kontrolü bizdeydi. Set oyununda hücum yapmaya başladık. Yediğimiz 1-2 net pozisyon vardı. Cengiz girdikten sonra hücum aksiyonlarımız daha da toparlandı. Kazanabilir miydik kazanırdık ama 1-1’lik skorla ayrıldık. Beşiktaş camiası olarak en üzüldüğümüz şey 3 puanla ayrılmamız gereken maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Bizim için üzücü bir final oldu.”

“Futbolda hatalar olmasa goller olmuyor”

Hatadan yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirten Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

“Bizim tarafımızdan bakarsak iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bunun tersini düşünenin olmadığını düşünüyorum. Pozisyonlara giren bizdik. Oyunu kazanma ihtimali çok yüksek olan bizdik. Bir hata sonucu kesinlikle olmaması gereken bir pozisyon. Galatasaray’ın 6 numaralarla yaptığı baskıları biliyoruz. Böyle çok gol attı çünkü Galatasaray. Yapılmaması gereken bir pozisyon. Futbol anlık bir oyun. Hatalar olabiliyor. Futbolda hatalar olmasa goller olmuyor. Kendi yaptığımız hatadan gol yememiz bizi çok üzdü. Ben iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum.”

“Bugün Mert’in performansını değerlendireceğimiz bir durum yoktu”

Kaleci Mert Günok’un performansına da değinen Yalçın, “Bugün kalemize çok top gelmedi açıkçası. Bugün Mert’in performansını değerlendireceğimiz bir durum olmadığını düşünüyorum. Genele bakarsanız Mert milli takım kalecisi. Yıllardır Beşiktaş’ta oynuyor. Önemli maçlar oynamış bir kaleci. Biliyorsunuz Mert’i Beşiktaş’a da ben aldım geçen dönemde. Ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hata yapmıyor mu, yapıyor. Ama bu oyun hatalar oyunu zaten. Mert’lik bir maç olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Zamanla çözülmeyecek problemler değil”

Takımın psikolojik olarak savunmaya çekilme eğiliminden bahseden tecrübeli teknik adam, “Transfer dönemine dönmek çok doğru olmaz. Benden önce yapılmış, transfer dönemi zaten bitmişti. Bu konuya çok girmek istemiyorum. Bizim dışımızda gelişti olaylar. Oyuna gelince bu işler biraz psikolojik oluyor aslında. Yorgunluk çok doğru bir cümle mi bilemedim onu. 1-0 öndesiniz, zor bir deplasmanda oynuyorsunuz, ciddi bir atmosferde oynuyorsunuz kolay değil bu. Oyuncuların psikolojik olarak yaslanması geçen haftada aynı şey olmuştu. Böyle bir oyun planımız yoktu. Ama bazen işler sahada otomatik oluyor ve engelleyemiyorsunuz doğal olarak. Eskiden gelen bir alışkanlık da var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Zamanla çözülmeyecek problemler değil. Kısa süre içinde çözeriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray deplasmanı Türkiye’de gidilecek en zor deplasman”

Galatasaray’ın gücüne dikkat çeken Yalçın, “Bazen performanslar düşebiliyor. Maç maç değerlendirmek lazım. Geçen maç çok iyi olanlar, bir sonraki maçta performansları aşağıya düşebiliyor. Psikolojik bir durum bu. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Galatasaray deplasmanı Türkiye’de gidilecek en zor deplasman. Çok güçlü bir kadroları var. Ben iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyun planımızın da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Futbolda bazen şanssızlıklar oluyor. Topu bir süre onlara verdik ama kalemizde de net bir gol fırsatı yoktu. Oradan da bakmak lazım” şeklinde konuştu.

“Oyun planımız rakibi sıkıntıya sokmuş olabilir”

Beşiktaş’ın oyun stratejisine ilişkin konuşan Yalçın, “Galatasaray salı günü oynadı. Biz de pazartesi oynadık. Arada mesafe yoktu. O yorgunluğun bizde de olması doğal. Belki oyun planımız rakibi sıkıntıya sokmuş olabilir. Onları belirli bir alana sıkıştırdık. Gelmelerini biz istedik. O bizim planımızdı. O plan çok tuttu. Finalde işi bitiremedik. 3 puanı alamadık o konuda üzgünüz. Kulübeden gereken hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Mecburiyetten değişiklikler yaptık. Yapacağımız hamleleri yapıyoruz. Kenarları mevcut duruma göre değiştiriyoruz. Cengiz girdikten sonra kenarda iyi oynadı bence. Cengiz’in iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. 70’den sonra kalemize çok top gelmedi zaten. Genelde biz set oyununa çevirip oynadık. Çok da pozisyon bulamadık. Onlarda 10 kişi kaldılar, artık 1-1’i yakalamışlar ve 1 puana razı olan bir oyun oldu son 10-15 dakikada. Yakalarsak atar mıyız şeklinde hücum yaptık ama kısmet değilmiş olmadı. 1 puanla yetindik, üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtan iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Topa sahip olmakta ciddi bir sorun yaşıyoruz”

Set oyununu geliştirmek istediklerini belirten Yalçın, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Topun biraz daha bizde kalması lazımdı. Bunu çok konuştuk. Bu sezon başından beri yaşadığımız bir problem. Topa sahip olmakta ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Top bizde kalmıyor. Geçiş oyunu oynuyoruz, çok hızlı çıkıyoruz. Oyuncularımız ileri geri çok fazla koşmak durumunda kalıyorlar. Belli bir dakikadan sonra oyuncular doğal olarak yoruluyorlar. Biz aslında geçiş oyununu tercih etmiyoruz. Set oyununu oynamak istiyoruz. O yönde sıkıntılarımız var. Çözmeye çalışıyoruz. Birlikte çalışabilirsek onları çözeceğiz ama bir türlü çalışamıyoruz. Bir erteleme maçı oynuyoruz, 3 gün önce başka kadro, 3 gün sonra başka kadro çıkıyoruz. Bu erteleme maçlarını da anlamadım. Neden bu maçlar erteleniyor? Aynı kadroyla maç oynayamıyoruz bir türlü. Sürekli değişkenlik yaşıyoruz. Zaten yeni kurulmuş bir ekibiz. O birlikteliği sağlayamıyoruz ve oyunu da geliştiremiyoruz. Biraz zaman lazım. Çalışmak lazım. Şimdi milli ara var. Oyuncularımızın 8-9 tanesi milli takıma gidecek. Burada da çok çalışma durumumuz olmayacak. Kalan oyuncularla çalışacağız. Bu çözemeyeceğimiz bir durum değil. Geliştiremeyeceğimiz bir durum değil. Zaman zarfında bunları çözeceğimizi düşünüyorum. Biz bu milli maç arasına kadar en hafif hasarla atlatmayı planlıyoruz. Buraya kadar kendimizi atmamız lazım. Çünkü sakat ve cezalı oyuncularımız var. Erteleme maçlarında çok farklı oyuncularla oynadık. Bundan sonra tam takım halinde artık ikinci milli maç arasından sonra daha birlikte, daha güçlü, oyunu daha iyi oynayan, bazı eksik yönlerimizi geliştiren bir Beşiktaş olacak diye umut ediyoruz.”