İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze’de süregelen soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin bu süreçte insani sorumluluğunu yerine getirdiğini vurgulayarak, “Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk olmak üzere 137 aktivisti güven içinde İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla yola çıkmış, İsrail güçlerinin uluslararası sularda yaptığı müdahale uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı.



Bugün Gazze’de süregelen soykırım,

Vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor.… pic.twitter.com/qromIIXCnS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2025