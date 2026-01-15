Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve finale yükselen takımı penaltı atışları belirledi. Seri penaltılarda Nijerya'yı 4-2 mağlup eden Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu. Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Nijerya'da Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Trabzonsporlu Paul Onuachu 118'inci dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi. Fas'ta En-Nesyri ise 103'üncü dakikada Ez Abde'nin yerine sahaya çıktı.