Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Filenin Efeleri’nin yer alacağı grup ve rakipleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Filenin Efeleri’nin 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belirlendi. D Grubu’nda mücadele edecek olan milliler, grup aşaması maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.” ifadeleri yer aldı.

Filenin Efeleri’nin 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu Rakipleri:

Romanya

Letonya

Fransa

Almanya

İsviçre

Türkiye, güçlü rakiplerin yer aldığı grupta Fransa ve Almanya gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarıyla mücadele edecek. Turnuvanın grup karşılaşmaları Romanya’da, final aşamaları ise farklı ev sahibi ülkelerde oynanacak.

Filenin Efeleri, son yıllarda gösterdiği performansla Avrupa’da yükselen bir grafik sergiliyor. 2026 Avrupa Şampiyonası’nda da hedef, üst turlara yükselmek ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olacak.

