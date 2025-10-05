Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları’nın grup aşamasında karşılaşacağı rakipleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belirlendi. Ev sahipliğini yapacağımız turnuvada İstanbul’da oynanacak A Grubu’ndaki rakiplerimiz Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan oldu.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, şampiyonada A Grubu maçlarını İstanbul’da oynayacak. Organizasyonun ev sahipliğini Türkiye’nin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin de üstleneceği belirtiliyor.

Son Avrupa Şampiyonası’nın şampiyonu olarak turnuvaya favori unvanıyla katılacak olan Filenin Sultanları, yeni dönemde 2026 Avrupa Şampiyonası’nda da zirveyi hedefliyor.

A Grubu – 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rakipleri:

Letonya

Polonya

Slovenya

Macaristan

