Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul’a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Tunç, muayenelerin aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanlarının da bulunduğu 100 kişilik bir heyet tarafından titizlikle yapıldığını belirtti. Heyette, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji branşlarından uzmanların yer aldığı bildirildi.

Bakan Tunç, “Aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları dikkatle incelenmiş, gerekli tahliller için örnekler alınmıştır. İlave sağlık şikayeti bulunanlar ilgili sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.” dedi.

Ayrıca, Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarının da yer aldığı aktivist grubunun sağlık süreçlerinin ardından Cumhuriyet savcıları tarafından ifadelerinin alındığını ifade eden Tunç, “Süreç, ilgili makamlarımızca büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir.” açıklamasında bulundu.

