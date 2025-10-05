Buruk, hakem kararlarına yönelik eleştirisinde şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene tek kaybettiğimiz maçın hakemi Yasin Kol'du. Orada yanlış bir kırmızı kart vardı, sarı kart olduğunu düşündüğümüz bir karttı. Bu maçta yine Yasin Kol’u görünce şaşırdık. 2 hafta önce yine maçımızı yönetmişti. Mücadelemiz hakem kararlarından daha önemli ama genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman zaman oyunun geçmesine de müsaade etti.”

“Eksik Kalmamıza Rağmen Rakip Kadar Koştuk”

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamalarına rağmen mücadeleden memnun olduğunu belirten Buruk,

“Bir kişi eksik olmamıza rağmen rakip kadar koştuk. Oyuncularım fedakarca oynadı, performanslarından memnunum. 11’e 10 kaldığımızda daha iyi oynadık. Daha zevkli bir maç beklenebilirdi ama oyun disiplinimizden memnunum” dedi.

“Sane ve Icardi’nin Performansından Memnunum”

Yeni transfer Leroy Sane ve golcü Mauro Icardi’ye de değinen Okan Buruk,

“Her oyuncumuz değerli. Sane ve Icardi’nin performansından memnunum. Icardi uzun bir sakatlıktan çıktı, beklentimizden erken döndü ve attığı gollerle birçok maçı kazanmamızda pay sahibi oldu. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Singo’nun Arka Adalesinde Zorlanma Oldu”

19’uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo hakkında bilgi veren Buruk,

“Singo’nun arka adalesinde zorlanma oldu. Uzun toplar istemediğim bir oyun tarzı ama orada bir koşuda sakatlandı. Uzun sürecek bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Hakemler Oyunun Durmasını İstiyor”

Hakemlerin oyunu sık sık durdurduğunu söyleyen Okan Buruk,

“Bence hakemler oyunun durmasını istiyor. Avrupa maçlarında topun oyunda kalma süresi 60 dakikalara kadar çıkıyor. Bizde ise faul, uyarı derken sürekli duruyor. Yeni kurallar bu açıdan güzel ama aut atışlarının da hızlanması gerekiyor” diye konuştu.

“Icardi İnsan, Fizyoterapistler Eşliğinde Hazırlanıyor”

Icardi’nin ısınma süreciyle ilgili spekülasyonlara da açıklık getiren tecrübeli teknik adam,

“Icardi’nin içeride fizyoterapistler eşliğinde hazırlık süreci var. Bu yüzden bazen dışarıda ısınmıyor. Oynasa da oynamasa da takım arkadaşlarına saygı ve sevgi gösteriyor. Bu oyuncuların da insan olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.

“10 Kişi Kalmamıza Rağmen Oyunu Eşitledik”

Maçın taktik yönüne de değinen Buruk,

“10 kişi kaldığımız bölümde Torreira’nın dinamizmi, İlkay’ın alan kapatması ve Lemina’nın stopere geçmesiyle oyunu eşitledik. Rakip baskı yapmayınca topun bizde kalmasını sağladık” diyerek sözlerini tamamladı.