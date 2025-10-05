Festival kortejinin ardından, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen programda, sinema sektörüne katkı ödülleri ve özel ödüller sahiplerine takdim edildi.

Festival bünyesinde yer alan ve sektör profesyonellerini bir araya getiren CineBodrum kapsamında yapılan törende, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan “Buğday Tanesi” filmi, “Halikarnas Balıkçısı” ödülüne layık görüldü.

Ödülünü Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’nın elinden alan Bayram, filmi hakkında şunları söyledi:

“Her yerde ödül alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Engelsiz bir dünyayı kurmaya çalışacağız. Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, insanlar ölmesin diyoruz. Kardeşlik içinde hep beraber yaşayalım.”

Festival kapsamında ayrıca yılın yapımcısı, sinema salonu işletmecisi, dağıtımcısı ve yılın izleyicisi ödülleri verildi. Etkinlikte, 7 Kasım’da gösterime girecek “Bi Umut” filminin ilk gösterimi de yapıldı.

Farklı ülkelerden filmlerin izleyicilerle buluşacağı ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 8 Ekim’de sona erecek.