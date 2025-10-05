Olay, Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi’nde yaşandı. Karaköprü yönünden kent merkezine ilerleyen sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobilin karıştığı kazada, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle alt geçitte yol tek şeride düşerken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.