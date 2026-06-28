Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DVE 559 plakalı otomobilin sürücüsü Hilmi Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce refüjde bulunan ağaçlara çarptı, ardından karşı şeride devrilerek durabildi.

Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Morga Kaldırıldı

Kazada yaşamını yitiren gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.