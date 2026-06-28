Antalya'da faaliyet gösteren özel bir üniversitenin Turizm Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Her Şey Dahil Tatilin Turist Ziyaret Ağına Etkisi: Antalya İli Örneği" adlı araştırma kapsamında, tatilini tamamlayarak Antalya Havalimanı'ndan ayrılan 611 turistle anket yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 48'ini Rus, yüzde 27'sini Alman turistler, kalan yüzde 25'ini ise diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler oluşturdu.

Antalya'nın En Popüler Turistik Yerleri

Araştırma sonuçlarına göre turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar şu şekilde sıralandı:

Kaleiçi

Aquaparklar

Lara Sahili

Hadrian Kapısı

Aspendos Antik Kenti

Düden Şelalesi

Konyaaltı Sahili

Özellikle tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle öne çıkan Kaleiçi, Antalya'nın en çok ilgi gören destinasyonu oldu.

Antik Kentlerde İlk Sırada Kaleiçi

Araştırmada antik kent ziyaretleri de değerlendirildi. Buna göre turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi alanlar şu şekilde sıralandı:

Kaleiçi Aspendos Antik Kenti Side Antik Kenti Alanya Patara Antik Kenti Olimpos Antik Kenti

Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Caner Ünal, elde edilen verilerin Antalya'da kültür turizminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"Her Şey Dahil" Sistemi Turistlerin Gezi Alışkanlıklarını Nasıl Etkiliyor?

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Evla Mutlu, çalışmanın temel amacının her şey dahil konseptiyle tatil yapan turistlerin otel dışındaki hareketliliğini somut verilerle ortaya koymak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda turistlere ziyaret ettikleri noktaların yanı sıra tatil bütçeleri ve demografik bilgileri de soruldu. Elde edilen veriler, Sosyal Ağ Analizi yöntemiyle haritalandırılarak turistlerin Antalya içerisindeki gezi rotaları oluşturuldu.

Antalya Turizmi İçin Yol Gösterici Veriler

Araştırma, her şey dahil sisteminin turistlerin şehir merkezi ve kültürel alanlara yönelimini ölçmesi açısından dikkat çekiyor. Sonuçlar, Antalya'yı ziyaret eden turistlerin yalnızca otellerde vakit geçirmediğini, özellikle Kaleiçi, tarihi yapılar ve doğal güzelliklere de yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.