30 Mart 2025 tarihinde Sapanca’da bir bungalov kiralayan aile, yatak odası ve jakuziyi gören bir ampul içinde gizli kamera olduğunu fark etti. Durumu polise bildiren aile, olayın açığa çıkmasını sağladı. Bungalovda yapılan incelemelerde işletme sahibine ait dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler Tutuklandı, İddianame Mahkemece Kabul Edildi

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Hüseyin K. ve Tansel S. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki şüphelinin aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ifade edildi.

Deliller: Sıfırlanmış Telefon, Kamera Uygulaması, Parmak İzi

Hüseyin K.’nin cep telefonunun teslim edilmeden önce sıfırlandığı , buna rağmen telefonda gizli kamera ampulüne ait 7 Mart tarihli bir fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Telefonda ayrıca canlı yayın özelliği olan gizli izleme uygulaması tespit edildi.

Kamera içerisinde hafıza kartı bulunmazken, telefonunda R.Z. isimli bir kişiyle yaptığı konuşmayı kayda aldığı ve “ Parmak izinden ne olur? ” gibi ifadeler kullandığı belirlendi. Gözden kaçırmayın Bursa'da otomotiv fabrikasında yangın

Olay yerindeki gizli kamerada bulunan parmak izinin Tansel S.’ye ait olduğu uzman raporuyla kesinleşti.

Şüphelilerin Savunması: “Bilmiyorum, Girmedim, Takmadım”

Hüseyin K. , bungalovların sahibi olduğunu belirterek gizli kamera ile ilgisinin olmadığını iddia etti. Fotoğrafın telefonunda nasıl bulunduğunu bilmediğini söyledi.

Tansel S. ise bungalov işletmesine ortak olmadığını ve yalnızca Hüseyin’in ricasıyla müşteri karşıladığını söyledi. “Bungalovun içine girmedim, kamera hakkında hiçbir bilgim yok” diyerek suçlamaları reddetti.

Yargılama Başlıyor

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, her iki ismin de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arası hapisle cezalandırılması istendi. Davanın önümüzdeki günlerde Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.