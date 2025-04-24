2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Altınordu, sakatlık sonrası bireysel çalışmalara başlayan genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış’tan gelen olumlu haberle moral buldu. Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı geçiren Sami, son 6 maçta forma giyememişti. Sağlık ekibi, 8 Mayıs’ta başlayacak Play-Off müsabakalarına kadar oyuncunun tam performansla sahalara dönmesi için yoğun mesai harcıyor. Altyapıdan yetişen ve bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken Sami’nin dönüşü, Altınordu’nun 1. Lig hedefi için büyük önem taşıyor. Öte yandan takımda sarı kart cezalısı Alper bu hafta forma giyemeyecek, tedavisi süren Uğur’un da kadroda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: DHA