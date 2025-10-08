Grupta Beykoz Anadoluspor ile birlikte en az gol atan takımlardan biri olan Altınordu, skor üretmekte zorlanınca düşme hattından çıkamadı. Attığı 3 golü altyapıdan yetişen sol kanat oyuncusu Sercan, orta saha futbolcusu Ege ve gurbetçi santrfor Keni Var kaydetti.

Kırmızı-lacivertli ekip, savunmada ise kalesinde 11 gol gördü. Bu hafta bay geçen Altınordu, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayacak ve gelecek hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor’la kritik bir maçta karşı karşıya gelecek.