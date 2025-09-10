Altındağ Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Tatlar Köyü Meşeli Dağı mevkiinde temelleri geçtiğimiz Temmuz ayında atılan Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağ Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen proje, yalnızca bir barınak değil; sağlık, bakım, rehabilitasyon ve eğitim gibi çok yönlü hizmetlerin sunulacağı modern ve kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Merkezde Yer Alacak Bölümler:

Geniş ve doğal Hayvan Yaşam Alanları

Tam teşekküllü Hayvan Hastanesi

İdari Hizmet Binası

Çocuklar için Oyun Alanı

Ziyaretçiler için Otopark

Altındağ Belediye Başkanı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada: “Altındağ’da yaşayan her canlının yaşam hakkı bizim için kutsaldır. Sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği ve refahı için örnek bir merkez kuruyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın da hayvan sevgisiyle büyümesini hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi, bu projeyle yalnızca sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sunmayı değil, aynı zamanda toplumda hayvan hakları ve sevgisi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin kısa sürede tamamlanarak, tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde hizmete girmesi planlanıyor.