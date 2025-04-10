Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan ve dört yıldır başarıyla yürütülen "Bir Kitap Bin Düş" projesinin ödül töreni, bu yıl Taşça İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Bu özel ödül töreni, Altındağ genelindeki 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerini kapsayan projeye katılan öğrencilerin başarısını taçlandırmak için düzenlendi. Törene, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Taşça İlkokulu Müdürü Bayram Demir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler, ödül töreni öncesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler. Şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve horon gösterileri ile renkli ve coşkulu bir atmosfer oluşturuldu. Katılımcılar, öğrencilerin sahne performanslarını beğeniyle izledi.

Törenin ardından, projeye katılarak başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, projedeki başarılarının önemini vurgulayarak, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarının hayat boyu sürdürülecek değerli bir kazanım olduğunu belirtti. Öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle, proje kapsamında elde edilen başarılar bir kez daha onurlandırıldı.