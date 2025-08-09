Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarına yönelik “Tercih Rehberlik Desteği” hizmetini başlattı. Üniversite tercihinde kararsız kalan ya da destek isteyen gençler, Ali Ersoy Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, Gülpınar Kızılay Gençlik Merkezi ve Hüseyin Gazi Kültür Merkezi’nde görevli uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık alabiliyor. Hizmet, 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek olup, görüşmeler randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli yapmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, “Gençlerimizin emeklerinin karşılığını almaları bizim için çok önemli. Onların mutluluğu ailelerin mutluluğu demektir. Allah emeklerini ziyan etmesin” dedi. Başkan Tiryaki, tüm gençleri uzman rehber öğretmenlerle birlikte tercih yapmak üzere destek noktalarına davet etti.

Tercih danışmanlık hizmetinden faydalanan Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi üyesi Fatma Çakıray, hizmetten oldukça memnun kaldığını ifade etti. Çakıray, “YKS’ye bu kütüphanede hazırlandım ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak istedim. Uzman rehberle birlikte tercih yapacağım bölümleri belirledik. Bu hizmeti tercih yapacak herkese tavsiye ediyorum. Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.