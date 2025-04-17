Altay, ligde yaşadığı puan silinmesine rağmen 24 puanla 16. sırada yer alırken, pazar günü taraftarının önünde Kepezspor'la karşılaşacak. Kepezspor, 31 puanla bir basamak üstte bulunuyor. Altay, Kepezspor’u yenerek puan farkını 4’e düşürmeyi hedefliyor. Bu karşılaşma, siyah-beyazlılar için hayati önem taşıyor çünkü galibiyet alınmaması durumunda 3. Lig'e düşme riski ortaya çıkacak.

Kritik Maçlar Öncesi Hedef Kümede Kalmak

Altay’ın kalan maçları da kritik. Pazar günkü Kepezspor maçı sonrası, Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor ile karşılaşacak. Kepezspor ise Altay ile oynadıktan sonra sırasıyla Karaköprü Belediyespor ve 1461 Trabzon ile mücadele edecek. Altay için 3 puanın önemi büyük çünkü Kepezspor’u mağlup etmemesi durumunda, kalan maçlar anlamını yitirebilir.