Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki su kanalına devrilen cipte bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Kaza, Sandıklı-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, Sandıklı Organize Sanayi karşısında meydana geldi. Sürücü Olgu A.’nın kontrolünü yitirmesi sonucu, 34 HYZ 063 plakalı cip yoldan çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi ve bir süre sürüklendi. Kazada sürücü Olgu A., İclal A., Kutay A. ve Bedia A. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan İclal A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: DHA