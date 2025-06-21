Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Afrodisias Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu’nun çok katmanlı tarihini gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Mirasprojesi kapsamında çalışmalar hız kazandı.

Kazılar Yıl Boyunca Sürecek, Ziyaretçi Konforu Artacak

Afrodisias, geçtiğimiz yıl projeye dahil edilmesiyle birlikte yılın tamamına yayılan kazı ve restorasyon faaliyetlerine sahne oldu. Bu kapsamda; karşılama merkezi, çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları ve gece müzeciliği gibi ziyaretçi odaklı pek çok yeni uygulama hayata geçiriliyor.

Antik kentin girişinde yer alan karşılama merkezinin yenilenmesi için hazırlanan projenin uygulama ihalesi süreci devam ediyor. Yeni karşılama merkezinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Afrodisias Müzesi’nin güçlendirme çalışmalarının ise 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Kentin 2026’da gece ziyaretine açılması için de proje ve uygulama süreçleri sürdürülüyor.

Prof. Dr. Bahadır Duman: Üç Aşamalı Gelişim Planı Uygulanıyor

Geleceğe Miras Afrodisias Projesi Koordinatörü ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman, antik kentin çok yönlü bir kalkınma sürecinde olduğunu vurguladı. Duman, Afrodisias'ın üç aşamalı bir planla; kazı, restorasyon ve altyapı projeleriyle geliştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Karşılama merkezi, çevre düzenlemesi, gece müzeciliği ve Afrodisias Müzesi’nin güçlendirilmesi gibi projeler, bu kapsamlı planın birer parçası. Aynı zamanda Osmanlı Hamamı ve Tetrastoon’da yürütülen kazılardan elde edilen veriler oldukça önemli. Bu alanlar restore edilerek yıl içinde ziyarete açılacak.”

Afrodisias'ta Osmanlı Katmanı Gün Yüzüne Çıkıyor

Osmanlı Hamamı’nın, antik kentin sadece Roma değil Osmanlı döneminde de aktif olarak kullanıldığını gösteren nadir yapılardan biri olduğunu ifade eden Prof. Duman, bu çok katmanlı tarihsel yapının kazı ve restorasyonla görünür hale getirileceğini söyledi.

Antik tiyatroya bitişik agorada ise sütunlu galeriler ve mermer döşemeler üzerinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Tetrastoon’un doğusunda tespit edilen bitişik dükkan yapılarında yer alan bitkisel ve geometrik motifli mozaikler, tamamlandığında ziyaretçilere açılacak.

Tiyatro Hamamı Ayağa Kaldırılıyor

Afrodisias’taki önemli yapılardan biri olan ve M.S. 2. yüzyılda inşa edilen Tiyatro Hamamı’nda da kazı ve restorasyon faaliyetleri devam ediyor. M.S. 6. yüzyıla kadar kullanıldığı tespit edilen yapının, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleriyle 9 büyük salondan oluştuğu kaydedildi.

Prof. Dr. Bahadır Duman, "Kazıların yanı sıra restorasyon çalışmalarıyla bu yapıyı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Afrodisias, sahip olduğu tarihsel mirasla sadece arkeolojiye değil, kültürel turizme de önemli katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.