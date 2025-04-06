Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Adapazarı’na geldi. Bakan Tunç, Adapazarı Yenikent Bölgesi’nde yapımı devam eden Yeni Sakarya Adalet Sarayı inşaatını inceledi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz Tunç’a, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu eşlik etti. Sakarya Valiliği’ni de ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı. Bakan Tunç ardından Vali Doğan’dan makamında Adalet Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü projelerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA