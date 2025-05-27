Babuşcu, o dönem Banka Uzmanları Derneği Başkanı olarak düzenledikleri bir konferansa Rüştü Saraçoğlu’nu davet ettiklerini ve uzun süre kamuoyundan uzak kalan Saraçoğlu’nun ilk kez orada konuşmayı kabul ettiğini açıkladı.

"Sahneye değil, tarihe konuştu"

Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki Vakıfbank Genel Müdürlük binasında düzenlenen ve büyük ilgi gören konferansta Saraçoğlu’nun, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı her şeyden önemli. Bunu zamanla çok daha iyi anlayacağız. Eğer kalsaydım, Merkez Bankası zarar görecekti. O zararı engellemek için istifa ettim.” sözleri, modern Türkiye bankacılık tarihinde simgesel bir yer edindi.

Salonlara sığmayan ilgi

Babuşcu'nun aktardığına göre, Saraçoğlu’nun konferans salonuna ulaşması yaklaşık 45 dakika sürdü. Salon dolmuş, fuaye tıklım tıklım olmuş ve binanın dışında bile yüzlerce kişi konuşmayı dinlemek için beklemişti. Bu yoğunluk, etkinliğin bir saat geç başlamasına neden olmuştu.

Ekonomi tarihine not düşüldü

Saraçoğlu’nun bu konuşması, Banka Uzmanları Derneği’nin yayın organı “Uzman Gözüyle Bankacılık” dergisinde tam metin olarak yayımlandı. Yayın, hâlâ finans çevrelerinde önemli bir referans olarak gösteriliyor.

Ekonomi çevreleri, bu konuşmayı Türkiye’de merkez bankacılığı ilke ve anlayışının dönüm noktalarından biri olarak kabul ediyor.

"Merkez Bankası zarar görecekti"

Şenol Babuşçu, eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu'nun dikkat çeken bir konuşmasına dikkat çekerek, bu sözlerin Türk bankacılık tarihindeki yerini vurguladı. Babuşçu'ya göre Saracoğlu, o günkü konuşmasında sakin ama kararlı bir duruş sergileyerek şu önemli mesajı verdi:

"Merkez Bankası’nın bağımsızlığı her şeyden önemli. Bunu zamanla çok daha iyi anlayacağız. Eğer kalsaydım, Merkez Bankası zarar görecekti. O zararı engellemek için istifa ettim."

Bu sözler, modern merkez bankacılığı anlayışının Türkiye'deki hafızasına kazındı. Babuşçu, o gün sadece bir konferans yapılmadığını, aynı zamanda bir ilke, bir duruş ve bir sorumluluk dersi verildiğini belirtti. Saracoğlu'nun bu tarihi konuşması, daha sonra derneğin periyodik yayını olan Uzman Gözüyle Bankacılık dergisinde tam metin olarak yayımlandı. Babuşçu, derginin o dönemdeki kapağının hâlâ arşivlerde gururla anıldığını ekledi.

Rüşdü Saracoğlu (1948-2025) Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Hayatını Kaybetti

Türkiye ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 23 Mayıs 2025 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da 1948 yılında doğan Saracoğlu, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başladı. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü tamamladı. Doktora derecesini 1980'de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden aldı ve bir süre Minnesota ile Boston College'da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kariyerine Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde ekonomist olarak başlayan Saracoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra önemli görevler üstlendi. 1987-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemdeki duruşu ve özellikle Merkez Bankası bağımsızlığına verdiği önemle tanındı. Merkez Bankası başkanlığının ardından siyaset sahnesine adım atan Rüşdü Saracoğlu, XX. Dönem İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve 53. Türkiye Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Özel sektörde de aktif rol oynayan Saracoğlu; Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Holding'de çeşitli görevler, Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu. 2013 yılında aktif iş hayatından çekildi. Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesiydi. Rüşdü Saracoğlu, 25 Mayıs'ta Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.