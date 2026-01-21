Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında resmi olarak yakalama kararı çıkarıldı. Karara ilişkin çıkan haberlerin ardından Yontunç, kamuoyuna açıklamada bulundu.

Hakkındaki iddialara sert tepki gösteren Esat Yontunç, hayatı boyunca bu tür konularla herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurguladı. Yontunç açıklamasında, “Alnım ak, kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim” ifadelerini kullandı.

“Kendimden Eminim” Mesajı

Yontunç, adli sürece ilişkin iş birliğine açık olduğunu belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, hukuki sürecin netleşmesiyle birlikte gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

Esat Yontunç hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar ve hukuki sürece dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.