Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin kış dönemindeki kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür temini sağlayacak işletmeler için duyuru yayımladı.

Nakliyesiyle birlikte kömür temini sağlayabilecek ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunan işletmeler, gerekli evraklarla birlikte ABB Sosyal Yardımlar birimine başvurarak üye iş yeri olabilecek.

Son başvuru tarihi 26 Ekim

Yeni kayıt olacak işletmelerin başvurularını 26 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde yapması gerekiyor.

Başvurular, Etlik Osmanlı İş Merkezi'nde bulunan Sosyal Yardımlar birimine gerçekleştirilecek.

Başvuru için gerekli belgeler

Yeni kayıt olacak işletmelerden istenen belgeler şöyle:

Vergi levhası

İmza sirküleri

Kimlik fotokopisi

Faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Kaşe

Vekâletname bulunan işletmelerde iş yeri sahibinin ve vekil tayin edilen kişi veya kişilerin kimlik fotokopileri ile imza beyannamelerinin de sunulması gerekiyor.

İşletmenin ortaklık yapısının bulunması halinde ise her ortağın kimlik fotokopisi ile imza beyannamesi veya imza sirkülerinin ibraz edilmesi isteniyor.

İletişim bilgileri

Kömür temini ve başvuru süreciyle ilgili soru ve talepler için 0 (312) 507 37 12-25 numaralı telefonlardan Sosyal Yardımlar birimine ulaşılabilecek.