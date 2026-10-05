1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Arsoy, özellikle canlandırdığı jön karakterleriyle Yeşilçam'ın öne çıkan yıldızları arasında yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık da yapan sanatçı, uzun yıllar boyunca sinema dünyasında iz bıraktı.

"Altın Çocuk" olarak hafızalara kazındı

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya geldi. Klasik Türk müziğinin önemli bestecilerinden Yesari Asım Arsoy'un yeğeni olan sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gördü.

Sinemaya 1957 yılında "Kara Günlerim" filmiyle adım atan Arsoy, 1959'da Belgin Doruk ile başrolünü paylaştığı "Samanyolu" filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Yeşilçam'ın yükseliş döneminde çok sayıda filmde rol alan Arsoy, özellikle 1960'lı yıllarda "Altın Çocuk" lakabıyla anıldı. "Taş Bebek", "Bulunmaz Uşak" ve "Şafak Bekçileri" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdırdı.

Türk sinemasına ödüllü veda

Göksel Arsoy, kariyeri boyunca oyunculuğun yanı sıra yapımcılık alanında da çalışmalar gerçekleştirdi. 1968'de sinemaya ara veren sanatçı, ilerleyen yıllarda televizyon yapımlarıyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Son sinema filmi ise 2006 yapımı "Unutulmayanlar" oldu.

Arsoy, Türk sinemasına yaptığı katkılar nedeniyle 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Usta sanatçının cenaze töreninin 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.