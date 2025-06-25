AB Komisyonu, sanayinin karbondan arındırılması, temiz enerjiye geçiş ve yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi amacıyla yeni kamu destek kural çerçevesi teklifini açıkladı. Bu çerçeve ile AB üye ülkeleri, belirli yatırımlar ve hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan koşulları belirleyebilecek ve hazırladıkları temiz endüstri destek planları Komisyon tarafından hızlıca onaylanacak.

Açıklamada, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yakıtların yaygınlaştırılması, enerji yoğun sektörlere geçici elektrik fiyat indirimi sağlanması, mevcut üretim tesislerinin karbondan arındırılması ve temiz teknoloji üretim kapasitesinin artırılması gibi alanlarda kamu yardımlarının kolaylaştırılacağı vurgulandı. Ayrıca, enerji altyapısı projeleri ve döngüsel ekonomi destekleyen yatırımların riskten korunması da sağlanacak.

Enerji maliyetleri yüksek olan enerji yoğun kullanıcılar için elektrik maliyetlerine yönelik destekler sunulacak. Özellikle uluslararası ticarette faaliyet gösteren enerji yoğun sektör şirketleri, bu desteklerden yararlanabilecek. AB sanayisi, ABD ve Çin gibi rakiplerine kıyasla çok daha yüksek enerji giderleriyle karşı karşıyaydı ve bu çerçeve bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak.

AB Komisyonu, üye ülkelerin kamu desteklerini rekabeti bozmayacak ve kamu yararına uygun şekilde sunmalarını denetleyerek onay veriyor. Üye ülkeler, kamu desteklerini sadece Komisyon onayıyla kullanabiliyor.