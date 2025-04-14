Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu “68 bin öğretmenin atama beklediğini” belirterek, bu atamaların bir talep değil, büyüyen öğretmen açığından ötürü ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Başkan Kuruoğlu, yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Kuruoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi; “Bu sadece bir talep değil, ülkenin geleceği için bir ihtiyaç! Binlerce genç öğretmen, yılların emeğinin karşılığını bekliyor. Sınıflar boş, öğrenciler öğretmensiz; kırsalda öğretmen açığı büyüyor! Eğitimde adalet istiyoruz! Adil, şeffaf ve mülakatsız 68 bin atama yapılmalı! Bu çağrıya kulak tıkamak, yalnız öğretmenleri değil, geleceğimizi de susturmak demektir. Yetkililere sesleniyoruz: Eğitimin yükünü taşıyan bu genç sesleri duyun! Çünkü güçlü yarınlar, ancak fedakâr öğretmenlerle mümkündür.”