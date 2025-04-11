Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 

"23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor❗

Ankara Nallıhan'da maden ocağında göçük meydana geldi: 2'si ağır, 14 yaralı Ankara Nallıhan'da maden ocağında göçük meydana geldi: 2'si ağır, 14 yaralı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; 

➡️ Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da  DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◼️ DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,
◼️ Terör örgütüne finans sağladıkları ve
◼️ Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. 

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Editör: Uğurcan Bayrakdar