Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki V.Y.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.