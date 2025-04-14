Uzak Şehir dizisinde, Alya’nın annesi Fikriye karakterini canlandıran Nursel Köse, hastane sahnesinde önemli bir bilgi verdi. Alya ile annesinin karşı karşıya geldikleri o anlarda, “Şimdi artık bütün aramalar 112’ye bağlanıyormuş” diyerek, ekran karşısındaki izleyicileri bu önemli konuda bilgilendirdi. Bu sahne, dizinin izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve sosyal medya üzerinden geniş bir yankı uyandırdı.

Arka Sokaklar ise 702. bölümünde 112 konusuna değinerek, acil çağrıların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın başrolde olduğu sahnede, acil durumlarda hayat kurtaran bu bilgi yine izleyicilere aktarıldı. Hüsnü Çoban’ın, ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği diyalogda, “Artık tüm acil ihbarlar 112 numarasına yönlendiriliyor” şeklindeki sözleri, dizinin izleyicileri tarafından dikkatle izlendi ve takdirle karşılandı.

Her iki dizinin yapımcıları, senaristleri ve oyuncuları, toplumda farkındalık yaratmaya yönelik gösterdikleri hassasiyetle büyük takdir topladı. Arka Sokaklar ve Uzak Şehir izleyicileri, dizilerde işlenen bu önemli mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür bilinçlendirici sahnelerin, toplumu acil durumlar hakkında daha bilinçli hale getirmesi ve hayat kurtaran bir adım atılmasını sağlaması bekleniyor.