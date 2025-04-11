Ankara, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen kar, kenti beyaza bürürken, günlük yaşamda da aksamalara yol açtı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir içi trafikte yoğunluk gözlemlenirken, birçok ana arterde ilerleme yavaşladı. Belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak karın aniden bastırması, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler için trafikte tehlikeli anlar yarattı.

Vatandaşlar yollardaki son durumu araştırıyor

Trafik yoğunluğunun artması ve bazı yolların kapanma ihtimali, vatandaşları hem şehir içi yolların hem de Ankara'dan çıkış güzergâhlarının son durumunu araştırmaya yöneltti. Özellikle Ankara-İstanbul ve Ankara-Eskişehir gibi ana bağlantı yollarında yaşanabilecek olası aksamalar, sürücülerin dikkatini bu güzergâhlara çevirdi.

Mobil uygulamalardan, trafik kameralarından ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurularından bilgi almaya çalışan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle planlarını yeniden gözden geçiriyor. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Mansur Yavaş'tan yol durumları ile ilgili açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise, Ankara'da şu an her hangi bir yolun kapalı olmadığını, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının açık olduğunu ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek; "Sevgili Ankaralılar; Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir." dedi

Nereden takip edebilir?

Ankara'da yol durumunu anlık takip etmek için, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne(ABB) ait Kartakip- Araç takip sistemi üzerinden takip edebilir. Böylece hangi yolların kapalı olduğunu öğrenebilirsiniz. Öte yandan şehir dışına çıkacak vatandaşlar ise otoyolların durumunu öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü sisteminden öğrenebilir.