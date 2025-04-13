Olay dün saat 14.00 sıralarında Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde yaşandı. Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartıştığı eski eşinin yaşadığı eve gitti. Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Daha sonra da Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Köseoğlu, polis ekipleri tarafından kısa zamanda yakalandı. Köseoğlu’nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" diye açıklama yaptığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.